Vernieuwde Mitsubishi Outlander betrapt

Door: BV

Het duurt nog een maand voor Mitsubishi klaar is om z’n vernieuwde Outlander in première te tonen. Maar de opgefriste exemplaren van de ruime SUV lopen al van de productieband. En dat is de fotograaf van deze beelden op minkara.carview.co.jp niet ontgaan.

Nieuwe richting

Hoewel we geen al te grote technische wijzigingen verwachten, is duidelijk dat Mitsubishi z’n product uiterlijk een nieuwe koers wil laten varen. Dynamischer en gewaagder. De facelift vertoont grote gelijkenissen met de ‘kit’ die de Japanners voor de Outlander voorstelden op het Autosalon van Parijs. In april staat de Outlander Facelift in New York op de beurs daar. Het ziet ernaar uit dat niet alleen de reguliere versies aangepast worden, maar dat ook de Outlander PHEV, een plug-in-hybrid wordt aangepakt.