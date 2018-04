Eten, drinken, muziek en Mini

Door: BV

Een barbezitter in de Hongaarse hoofdstad Budapest had een idee voor een bar die helemaal in het teken van Mini stond. En omdat ook de autoconstructeur daar wel graten in zag, vind je daar nu de eerste Mini bar ter wereld. Die is niet groot, want dat zou misschien niet in het concept passen, maar staat wel helemaal in het teken van het trendy automerk.

Mini cocktail, Mini burger, Mini decor

Het ganse decor van de bar staat en hangt vol verwijzingen naar het merk en de verschillende modellen. Daarnaast is ook de spijs- en drankkaart aan het merk aangepast. De Mini-burger is naar verluidt erg populair. Er zijn live muziek en DJ-sessies en natuurlijk kan je er ook de uitgebreide merchandising-lijn van het Britse merk krijgen.