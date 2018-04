Fisker Thunderbolt concept is extreme Aston Martin Vanquish

Door: BV

Ontwerper Henrik Fisker lijkt de kater die hij heeft overgehouden aan de teloorgang van het naar hem vernoemde automerk (met de Karma als enige wapenfeit) stilaan te hebben verteerd. Hij tekende al voor de Galpin Rocket, gebaseerd op de Ford Mustang maar meer dan 700pk sterk, en nu is er deze Thunderbolt concept.

Gebaseerd op Aston Martin Vanquish

De donor-auto schemert duidelijk door in het eindresultaat, maar er is behoorlijk aan de Aston Martin Vanquish gesleuteld om tot dit resultaat te komen. De aanpassingen beperken zich niet alleen tot kop- en staartlichten, andere bumpers en een aangepaste motorkap, zelfs aan de daklijn werd gesleuteld.

Interieur van Natuzzi

In het interieur vinden we leder van de Italiaanse meubelproducent Natuzzi. Die zorgden ook voor een champagnehouder voor twee flessen en ze bouwen een skeleton uurwerk in het dashboard in. En nu we het over de boordplank hebben - daarin zit ook een 11,6” gebogen scherm van Samsung.

Alleen een concept*

Henrik Fisker zegt dat deze Thunderbolt niets meer is dan een designstudie. Beetje eigenaardig dus dat de persinformatie twee lijnen verder zegt dat een “uiterst gelimiteerd aantal auto’s zal gebouwd worden”. Net als bij de Rocket zal Galpin instaan voor de productie. Op een 1,5cm verlaagde ophanging na, bereikte ons geen nieuws over technische aanpassingen.