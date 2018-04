Dit krijg je als een Audi TT 130.000km geen onderhoud krijgt

Door: BV

Er zijn nogal wat mensen die een loopje nemen met het onderhoudsinterval van hun motor. Maar meestal raakt het wel effectief gedaan. Of toch zeker de oliewissel, die er integraal deel van uitmaakt. De eigenaar van deze Amerikaanse (vermoeden we tenminste, want het is niet geheel zeker) Audi TT 3.2 vond het echter ruim 83.000 mijlen of dik 130.000km lang niet nodig om enigerlij vorm van onderhoud te voorzien. Dit is het resultaat.

Bovenstaande beelden, afkomstig van TDIclub.com, tonen wat daar het vernietigende effect van is. De enige beschikbare oplossing nu is een motorwissel. Waarom de Audi TT in kwestie het zo lang zonder service moest stellen, is onbekend.