Ford trakteert Ranger pickup op nieuwe smoel

Door: BV

Ford heeft z’n pickup Ranger opgefrist. En het gaat niet alleen om een gemoderniseerd uiterlijk. Ook onderhuids valt er nieuws te melden.

Zuiniger motoren

De diesels worden allemaal zuiniger. De 2,2l Duratorq TDCi met 160pk en 385Nm (waarvan ook een versie bestaat met slechts 130pk) verbruikt vanaf heden 22% minder. Minder relevant voor onze contreien is ook het bestaan van een 3,2l TDCi met 200pk en 470Nm (en een zestrapsautomaat in plaats van een handgeschakelde zesbak) en een 2,5l benzine met 166pk.

Modderploeteraar

De Ranger is nog een echte modderploeteraar. Het model beschikt over een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving en heeft ook een reductiebak. De ophanging is verbeterd om wat meer comfort te leveren zonder compromissen op vlak van weggedrag. En tenslotte wordt ook elektrische stuurbekrachtiging geïntroduceerd. Daardoor reageert de besturing directer op input.

Comfort als van een personenwagen

Tegenwoordig hoef je je ook in een pickup niet te veel snufjes meer te ontzeggen. Dat was ooit anders. De Ford Ranger is er nu met het SYNC 2 infotainmentsysteem met een 8” aanraakgevoelige scherm en een hele resem elektronische hulpmiddelen. Automatische parkeerfuncties, een rijstrookassistent, radargestuurde cruise control, noodremhulp, rijhulpsystemen die rekening houden met de belasting, vertrekhulp op hellingen, afdaalhulp voor als het weer naar beneden gaat…