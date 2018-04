ATS-V is sneller dan Cadillac zelf dacht

Door: BV

We hebben de ATS-V, dat is de meest explosieve versie van de Cadillac ATS, al lang en breed te zien gekregen. En daarbij werden erg fier prestatiecijfers op tafel gegooid. 455pk, 603Nm, 300km/u en 0-60Mph (96km/u) in net geen vier seconden. Allemaal getallen die door de rekenafdeling van Cadillac naar voor waren geschoven. Maar de 3,6l V6 met twee turbo’s verbaast zelfs hen.

Hoe snel is de Cadillac ATS-V?

Het blok blijkt 9pk meer te leveren dan aanvankelijk gedacht. 464pk dus, maar ook 2Nm minder. En of zo’n handvol pk’s nog verschil uitmaakt op de al niet magere paardenstal? Wel ja, dus. 0 - 60Mph gebeurt nu in 3,8 seconden en de topsnelheid bedraagt nu 304km/u. Details? Wel, als je het opneemt tegen een BMW M3 / M4 of Mercedes C-Klasse AMG, dan helpen ook de kleintjes.