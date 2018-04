Koop deze perfecte 1975 Unimog van het Mercedes Museum

Door: BV

De Unimog bestaat inmiddels al zeventig jaar. Dit exemplaar heeft zowat de halve geschiedenis van het merk onder de riem zitten, want hij is uit 1975. Het is een zeldzaam model, type 406.145. Die is voorzien van een dubbele cabine die veel ruimte biedt en een piepklein pick-up-gedeelte. Tussen 1974 en 1986 zijn er slechts 353 Unimogs van dit type gebouwd. En je kan er nu op bieden.

Bonhams Mercedes veiling

Dit model maakte deel uit van de Luftwaffe. Het werd gebruikt om op het vliegveld vliegtuigen mee te slepen. Niet dat het daar erg veel heeft afgezien, al zou een kleine restauratie en een nieuwe lik verf (in de originele blauwe kleur) wel wat kunnen camoufleren. Het model beschikt over zes verzetten vooruit en twee achteruitversnellingen, maar fluks presteren doet hij niet. De Unimog moet het helemaal van z'n trekkracht hebben. De 5,7l dieselmotor (!!) ontwikkelt slechts 87pk.

Dit exemplaar gaat op 28 maart onder hamer in het Mercedes-Benz museum in Stuttgart. Daar organiseert veilinghuis Bonhams voor de tweede keer een merkspecifieke veiling. Dit exemplaar is geschat op € 45.000.

Unimog geschiedenis

De complete geschiedenis van Unimog kan je hier nalezen.