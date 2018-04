Bijna € 200.000 voor meeste luxueuze Range Rover ooit

Door: BV

Land Rover trekt op het Autosalon van New York het doek van de Range Rover SV Autobiography. Dat is de duurste, meest luxueuze Range Rover ooit. De prijs ervan gaat richting € 200.000.

Tweekleurig koetswerk

De Britten hebben op elk vlak alle registers opengetrokken. Zo kan je moeilijk naast de tweekleurige koetswerkafwerking, de specifieke Range Rover-badge of de verchroomde grille kijken. Aan de binnenzijde is er exclusievere houtinleg, is er houtafwerking voor de laadruimte, zijn er vloermatten in mohair, een koelkast en klaptafels. En dan hebben we het nog niet gehad over het optionele ‘event seating’ pakket, dat de laadklep omtovert tot twee comfortabele zitjes. Ideaal om je vrienden-miljonairs een potje polo te zien spelen.

Topmotoren

Je kan de SV Autobiography krijgen met drie motoren. De SDV6 dieselhybride, de SDV8 achtcilinder diesel en de 5-liter V8 met 550pk.