Opel Corsa lust ook LPG

Met het oog op besparingen bij het cliënteel laat Opel de nieuwe Corsa ook als 1.4 Exoflex Bi-Fuel op de internationale markten los. Dat is een model dat met een LPG-installatie wordt geleverd zonder dat de garagehouder hierin tussenkomt.

De hatchback laat zich via de voorwielen voortbewegen door een 1.4 turbobenzinemotor die 90pk ontwikkelt en zich aan een manuele vijfversnellingsbak laat paren. Je kan zowel benzine als LPG tanken. Met gas door de leidingen poneert Opel een gemiddeld verbruik van 6,9l/100km (113g/km) en nadat zowel de benzine- als de gastank is leeggereden, staat er in theorie 1.200 bij op de kilometerteller. Belgische prijzen? € 17.150 euro voor de driedeurs en € 17.650 voor het vijfdeursmodel.