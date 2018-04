Dit is 'm! De nieuwe Lexus RX

Door: AUTO55

De huidige Lexus RX-serie draait al weer mee sinds 2009 en de nieuwe generatie wordt rond de jaarwisseling bij de Belgische dealers verwacht. Bij ons was de RX misschien geen groot succes, wereldwijd werden er van de drie generaties samen al meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht.

Alles nieuw

De nieuwe RX liet zich deels op het lijnenspel van de kleinere NX inspireren (lees hier het testverslag). Het grootst is de gelijkenis vooraan. Van opzij en van achteren heeft de RX een eigen identiteit. Met een beetje fantasie heeft de koets zelfs iets weg van een coupé. Dat was uiteraard ook de bedoeling. Bovenal is de nieuwe RX ook echt geheel nieuw.

De binnenkant krijgen we nog niet te zien. Volgens Lexus is die ruimer (door de langere wielbasis van 2,94m) en luxueuzer dan die van het uit te zwaaien model. Een head-up display en een 12,3 inch infotainmentscherm zijn alvast van de partij. En veiliger zou de premium-SUV ook moeten zijn, mede dankzij het Safety System+ dat een uitgebreid arsenaal aan actieve veiligheidssystemen omvat.

(G)een keuze



De hybride aandrijflijn werd ook vernieuwd. Samen met de elektromotoren levert de 3.5-liter V6-benzinemotor een systeemvermogen van 'meer dan 300 pk'. Een andere motorkeuze is er overigens niet. Vierwielaandrijving heb je ook op elke RX. Tot slot zegt Lexus dat het chassis van de nieuwe RX stijver is dan dat van de huidige versie, spreekt het merk over hun Adaptive Variable Suspension (AVS) dat de rijdynamiek beïnvloedt met een druk op een knop en komt er weer een F Sport Line-uitvoering.