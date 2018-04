Hyundai Enduro: crossover coupé om van te dromen

Door: BV

Het Salon van Seoul is een thuismatch voor Hyundai en dan wordt er natuurlijk groots uitgepakt. Een spectaculaire concept car mag dan niet ontbreken. Dat is deze Enduro. Die heeft erg veel van een coupé, maar hij hangt behoorlijk hoog boven het asfalt. Hyundai beschouwt het als een ideale basis voor een rallywagen, waarmee het natuurlijk handig aanknoopt bij het WTCC-programma van het bedrijf.

Op avontuur!

Dat mensen dromen van avontuur, weet ook Hyundai. De Enduro wil ze op hun wenken bedienen. En daarbij is zelfs aan comfort gedacht. De vierzitter heeft zelfs uitklapbare treden in de flanken verstopt zitten, kwestie van gemakkelijk wat op een dakdrager te kunnen monteren.

Fietsen?

Voor de interieurvormgeving komt de mosterd dan weer uit de wereld van het competitiefietsen in een cockpit die dynamisch oogt, onder meer omdat die helemaal om de bestuurder is gecentreerd. En ook aan de binnenzijde zijn er praktische details. Schuiven in de kofferruimte bijvoorbeeld.

Moderne technologie

De driedeurs laat al bij al nog bescheiden afmetingen optekenen. Hij is slechts 4,27m lang en 1,44m hoog. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de Koreanen hier al even dollen met de idee voor een opvolger van de Veloster. De motor zou daar in elk geval in passen. Dat is een tweeliter turbo benzinecentrale, gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.