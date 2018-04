Meer over de nieuwe Kia Optima

Door: BV

Kia heeft op het Autosalon van New York de nieuwe Optima voorgesteld. Geen toeval natuurlijk, want dat is er het best verkopende model van het Koreaanse bedrijf. En hij gaat vooral als zoete koek in de noorderlijke staten. In het zuiden koopt de Amerikaan nog meer traditioneel: veelal made in the USA.

Langer en breder

De Optima, die in de VS te boek staat als een middenklasse sedan, maar in onze contreien al aanschurkt bij het segment van de grote berlines als de BMW 5-Reeks (op vlak van afmetingen dan toch), wordt een tikkeltje groter dan voorheen: 1cm langer, 2cm breder. Gewaagde keuzes maakt Kia niet. Noch in het design, evenmin in de aankleding. Er zijn minder knopjes en meer zacht aanvoelende materialen als voorheen, maar het interieur is toch vooral vertrouwd en eerder saai.

Drie motoren

De Amerikaan zal kunnen kiezen uit een 1.6l vierpitter met 180pk en een 7-bak met dubbele koppeling, een 2-liter van 250pk, eveneens met turbo en de instapper die 188pk uit een 2,4l zonder turbo haalt. Die twee laatste motoren moeten we bij ons alvast niet verwachten. Maar in Europa komt er wel een 1.7l dieselmotor en een dieselhybride voor in de plaats. Het valt af te wachten of dat nog voor dit jaar is. Zelfs de Amerikanen moeten nog wachten tot het laatste kwartaal.