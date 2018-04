Subaru BRZ STi Performance is vleugelgek

Door: AUTO55

Spectaculair ogende versies van de Subaru BRZ en Toyota GT86 zijn er bij de vleet. Er zit echter geen exemplaar tussen dat af-fabriek met meer dan 200pk wordt geleverd. Of deze BRZ STi Performance wel over die barrière geraakt, willen de Japanners nog niet zeggen, maar zijn visuele tekenen zijn in elk geval veelbelovend. Die gigantische achtervleugel zou immers volstrekt overbodig zijn als het maximale vermogen op tweehonderd paardenkrachten is blijven steken. Wat we hopen, is dat zijn motor van de BRZ werd geleend waarmee Subaru deelneemt in het Japanse Super GT-kampioenschap. Dat zou dan 350pk betekenen.