Peugeot wil Milaan te eten geven

Door: BV

Peugeot heeft tijdens een evenement in Parijs het doek van deze Foodtruck getrokken. Die zal tijdens de designweek in Milaan publiek te zien zijn. Tot dan - 14 april - moeten we het stellen met deze digitale versie.

Keuken, restaurant en café

Deze bestelwagen en de bijhorende aanhanger zijn volgens Peugeot zowel keuken, restaurant als café. En het bedrijf lijkt de uitrustingslijst voor te kunnen leggen om dat te staven. Een koelkast van 400 liter, inductiekookplaat of frituurinstallatie met afzuiging bijvoorbeeld. Een aardigheidje dat helemaal voorbijgaat aan de vormgeving. Die is wellicht alles behalve toevallig. Het bedrijf zit te broeden op een nieuwe generatie bestelwagens en die zouden wel eens gelijkenissen kunnen vertonen met dit showexemplaar. Smakelijk.