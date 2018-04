​Ford Galaxy mag nog echt busje zijn

Door: BV

Binnenkort serveren we je een eerste detailtest van de nieuwe Ford Galaxy. Dat is Fords busje dat niet echt een bus mag zijn. En dat mag eigenlijk niet eens verwonderen. In minder dan een decennium is de monovolume van een gegeerd hebbeding geëvolueerd naar een verguisd concept. Wie een schuldige moet aanwijzen, doet dat best in de richting van de SUV. Dat is nu de vierwieler voor trendy gezinnen. De busjes zijn dan ook aan het uitsterven. Zelfs een Espace, toch de Europese pionier van het segment, moet tegenwoordig al crossover-elementen dragen. Maar de Galaxy, dat blijft nog een echte bus. En nu is er een nieuwe.

Zeven volwaardige zitplaatsen

Hij ziet er niet slecht uit, die nieuwe Galaxy. Het is duidelijk een broer van de S-Max en hij gaat ook het Aston-Martin-radiatorrooster achterna op vlak van design. Maar bovenal - het is een praktische auto. Met drie zitrijen en zeven volwaardige zitplaatsen om mee te beginnen. En met 20 liter aan verborgen bergvakken, een groter handschoenvakje, en meer hoofdruimte dan voorheen. Minimum 1cm, maar tot wel 4cm komt erbij (voor de achterste zetelrij).

Moderne motoren

De kleine 1-liter Ecoboost in de neus van de Galaxy steken, vindt Ford (voorlopig) nog een brug te ver. Maar andere turbomotoren vinden we er wel. Een 1.5l met 160pk is slechts het begin. Er is ook nog een tweeliter met 240pk. De diesels hebben hetzelfde slagvolume en zijn 120, 150, 180 of zelfs 210pk sterk.

Kaars branden

Ook Ford brandt graag een kaars in de tempel van de elektronica. De lijst met uitbreidingen op de stabiliteitscontrole is ook hier zo lang als een arm. Dat gaat van bochtencontrole, koprolbescherming, voetgangerdetectie, verkeersbordherkenning, rijstrookcontrole tot LED koplampen.