​Toyota RAV4 als hybride

De Toyota RAV4 is niet alleen gefacelift. Er is nu ook een hybride. Toyota had die al aangekondigd, maar nu zijn er meer details. Allez, een beetje toch.

Meer vermogen

We gingen er nog van uit dat Toyota de aandrijflijn van de Prius zou gebruiken, maar nee hoor. De RAV4 krijgt een grotere benzinemotor. 2,5l om exact te zijn. En de hybride aandrijflijn zorgt hier ook voor vierwielaandrijving. Voor de Japanners voldoende om meer vermogen en betere prestaties te beloven, maar daar ook cijfers over vrijgeven? Neen, dat is nog te vroeg.