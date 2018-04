​Opel Adam Rocks S speelt hoger lager

Door: ADD

Vrouwen vinden de Opel Adam leuk. Maar in Rüsselheim willen ze ook aan mannen auto's verkopen en daarom gooit Opel nu twee Adams samen: de Adam S en de Adam Rocks.

Zero sum game

En zo krijg je dus een crossover van een crossover. Voor de dynamiek moeten het verlaagde sportonderstel, een directere besturing dan in de gewone Adam en het deactiveerbare ESP zorgen. Dat verlaagde sportchassis is op zich best opmerkelijk, want als Rocks werd de Adam 1,5 centimeter hoger en deze sportversie werd met 1,5 centimeter verlaagd. Hadden wij in de lagere school niet geleerd dat 1-1=0?

Zelfde cijfertjes als de Adam S

De 1.0 turbomotor brengt de Adam Rocks S in combinatie met een manuele zesversnellingsbak in 8,5 seconden van nul naar 100. De top ligt op 210km/u. Als verbruik geeft de fabrikant 5,9 liter per 100 kilometer op.

De Adam Rocks S zal voor het eerst te zien zijn in de hoofdstad van onze noorderburen op de AutoRAI (17-26 april).