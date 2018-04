Slapen in de Bentley-suite in Istanbul

Door: BV

Autoconstructeurs proberen hun stempel niet zelden op andere sectoren te drukken. Een beetje zichzelf respecterend luxemerk kan niet meer bestaan zonder kleding- en accessoirelijn. En laat ons dat vooral niet onderschatten. Merken als Porsche en Ferrari halen daar miljoenen inkomsten uit. En Bentley volgt de jongste tijd het voorbeeld, met onder meer tassen en meubilair. En ook met hotelkamers.

St. Regis Istanbul *****

In het vijf-sterren-paleis St. Regis in Istanbul is er nu een Bentley-suite met uitzicht over het prachtige Macka Park. Die kwam er nadat een soortgelijk initiatief in New York succesvol bleek. De aankleding is gebeurd met kleuren en materialen die je ook in de automobielen van het edele merk terugvindt.

De geluidsinstallatie in de suite is van Bentley-hofleverancier Naim en vanaf het king-size bed kan je naar de kettinglamp op het plafond staren. De Britten beweren dat je het bochtentraject van de Nurburgring erin kan zien, maar dan moet je toch al behoorlijk wat champagne uit de bar achterover gegoten hebben…