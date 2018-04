​Meer motoren voor Mercedes C-Klasse

Door: ADD

Mercedes breidt het motorengamma van de C-Klasse uit en grijpt daarvoor naar kleine aandrijvertjes in niet zo kleine auto's. Het nieuwe instapmodel is voortaan de C 160 met een 129pk-sterke viercilinder turbobenzinemotor. Dat zijn 27 paarden minder dan de C 180, die tot nu toe het basismodel was.

Ook nieuw in het programma is de C 300. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt die aangedreven door een turbocharged viercilinder benzinemotor met twee liter cilinderinhoud. De turbomotor levert 245pk.

Daarnaast hebben ze in Stuttgart besloten twee nieuwe all-wheel-varianten aan te bieden: een 184pk-sterke C200 4MATIC met een benzinemotor en de dieselaangedreven C 200 d 4Matic met 170pk.