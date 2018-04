Paul Newman: de acteur die eigenlijk coureur wilde zijn

Door: ADD

Hollywood-ster Paul Newman was een fervent racer, zijn filmcarrière was slechts van secundair belang voor hem. En dat deel van zijn leven werd onlangs verfilmd. De trailer van "Winning: The Racing Life of Paul Newman" kan je op onze Facebookpagina bekijken.

Beroemd werd Newman op de eerste plaats beroemd voor en achter de camera. Critici dichtten hem een fenomenaal talent toe. Negen keer werd hij genomineerd voor een Oscar en drie keer won hij het gouden beeldje, onder andere voor beste acteur in "The Color of Money".

Een succesvolle rijder

Zijn grote liefde vond Paul Newman pas in de late jaren '60. Voor de film "Winning" (1969) moest de Hollywoodster op circuit leren rijden en eensklaps waren stuurwiel en pook belangrijker dan clipboard en camera, trofeeën werden belangrijker dan Oscars. In de autosport hangt je succes niet van een jury af, zei Newman ooit. Ofwel rij je als eerste over de finish, ofwel niet.

Drie jaar na de première van "Winning" reed Newman voor de eerste keer mee in een echte autorace op de Thompson International Speedway in Connecticut. Hij zal 35 jaar lang zelf actief deelnemen aan de autosport. Vier nationale kampioenschappen won hij als rijder, acht als teameigenaar. In 1979 haalde hij met zijn Porsche 935 in de 24-uren van Le Mans de tweede plaats. Als hij 70 was, won zijn team de 24-uren van Daytona en zo werd hij de oudste winnaar van een officiële autorace.

Op het grote scherm

Newmans racecarrière werd nu verfilmd. Robert Redford, Tom Cruise, Patrick Dempsey, Jay Leno, Mario Andretti en vele anderen vertellen in "Winning: The Racing Life of Paul Newman“ over hun belevenissen met de acteur die eigenlijk coureur was. Op 22 mei komt de prent in de Amerikaanse cinema's. Dat hij ook naar Belgische zalen komt, is eerder onwaarschijnlijk, maar dat zal internetcreatievelingen niet tegenhouden de film alsnog te bekijken.