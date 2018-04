Nieuwe BMW 7 op sneak preview in Miami

Door: AUTO55

Hoewel de nieuwe BMW 7-reeks pas eind augustus officieel zal worden voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt, krijgt een select clubje BMW-adepten het nieuwe vlaggenschip vanavond al in Miami te zien. Bovenstaande foto staat op de uitnodiging gedrukt die het Duitse Bimmerpost opgestuurd heeft gekregen.

Wat weten we al over de nieuwe Zeven?

Hoe hij eruitziet bijvoorbeeld. Dat weten we sinds midden januari dankzij een aantal gelekte beelden. En ook dat hij over een 'hybride instrumentarium' beschikt dat zowel analoge als digitale elementen bevat. Daar lees en zie je hier alles over. Dat de BMW 7-serie modeljaar 2016 ook lasertechnologie in de aanbieding zal zetten, zoals de i8, spreekt voor zich.