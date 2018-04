Volkswagen Transporter / Multivan: generatie zes

Door: BV

De Volkswagen Transporter is 65 jaar jong. En in die tijd waren er vijf generaties van het model en liepen er meer dan 12 miljoen van de band. En nu presenteren de Duitsers generatie zes. De T6.

Evolutie, niet revolutie

De Transporter is een product dat steevast evolueert. Het hult zich nu weer in een wat scherper lijnenspel dan z’n voorganger (dat we al te zien kregen op de Tristar concept car), hoewel aan de afmetingen hoogstens wat na de komma werd geraakt. Maar hij plukt wel weer wat aardigheidjes uit de personenwagencatalogus van het huis. Een 6,6” groot centraal display bijvoorbeeld of een adaptieve cruise control, gestuurde ophangingsdempers met verschillende rijmodi en LED verlichting voor- (voor de dagrijlichten) en achteraan bijvoorbeeld. Daarbij dient gezegd dat het vooral de luxueus aangeklede versie voor personenvervoer is (die Multivan heet) die daar ten volle van profiteert. De bestelwagenversies zijn schaarser uitgerust.

Motoren en prijzen

Voor de aandrijving wordt een nieuwe generatie van de 2-liter TDI ingeschakeld. Die komt er in niet minder dan vier vermogensversies. Met 83, 101, 148 of 201pk. VW bouwt ook nog een tweeliter op benzine die eveneens 148 of 201pk opwekt. In Duitsland zal de bestelwagenvariant te koop zijn vanaf € 23.035 (excl. BTW) terwijl de Multivan er vanaf € 29.952 (dat is dan inclusief BTW) in de catalogus komt.

Generation SIX

De lancering zet VW netjes in de verf met een speciale editie die ‘Generation Six’ heet. Die is gebaseerd op de Comfortline en heeft als voornaamste eigenschap z’n koetswerk met duotoon-afwerking. Volkswagen voorziet vier kleurencombinaties.