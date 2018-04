GTS-label, strepen en meer pk’s voor Scirocco

Door: BV

Volkswagen kleeft de GTS-bagde achterop de Scirocco. De tweedeurs wordt meteen ook voorzien van een specifieke uitrusting en meer vermogen.

220pk

De tweeliter turbomotor wekt nu 220pk op. Schakelen kan met een zesbak die zelf een verzet selecteert (optioneel, DSG) of waarbij je een pookje gebruikt om het zelf te doen. In elk geval gaat de creatie in 6,5 seconden naar de honderd en kan je er meer dan 240km/u uitpersen als je voldoende kilometers Duitse autobahn onder de aangedreven voorwielen legt.

Scirocco GTS uit 1982

In ’82 had VW al eens een Polo GTS in de catalogus en het grijpt voor inspiratie terug naar dat model. Voor de optionele striping bijvoorbeeld. Maar ook voor de zwarte buitenspiegels. 18-duimers zijn standaard, maar je kan ook bijbetalen als je er nog een maat aan wil toevoegen.

Aan de binnenzijde bestaat de specifieke uitrusting uit een zwarte dakhemels, een sportstuur, zwarte pianolak voor de sierlijsten en rood contraststiksel.