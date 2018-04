Premium Ford Mondeo (Vignale) kost € 2.900 meer

Door: BV

Premium is nu toch al enkele jaren het sleutelwoord in de autosector. Dat komt doordat constructeurs die voorheen als premium aanzien werden succesvol kleinere modellen hebben geïntroduceerd, terwijl aan de andere kant steeds meer volumemerken willen opschuiven in de richting van premium. De Audi A1 is een voorbeeld van het eerste, de Citroën DS3 (die nu gewoon DS 3 heet, want het merk is afgesplitst) illustreert het tweede. De verkoopscijfers wijzen naar een consument die duidelijk valt voor die premium positionering, maar de autosector zelf doet uiteraard niet aan barmhartigheid. In die hoek valt immers meer winst te rapen.

100 extra conctrolepunten

Ford liet die ‘premium’ positionering voor wat het was. Tot nu. Het introduceert nu de Vignale Mondeo. Een auto die niet alleen beter is uitgerust dan de Mondeo zoals die nu in de catalogus stond, maar waar ook een heel andere aankoopervaring tegenover staat. En het begint al in de fabriek in Valencia, waar de Vignale’s voorzien worden van extra geluidsisolatie, kleine aanpassingen aan de ophanging, lekkers als massagezetels en specifieke sierlijsten en materialen… en waar ze aan 100 extra controles onderworpen worden.

Lange uitrustingslijst

De uitrustingslijst gaat nog verder door. Active Noise Cancelling dat via de luidsprekers geluidscompenserende golven produceert, moet van deze Mondeo de stilste Ford ooit maken. En er zijn LED-koplampen, een geluidsinstallatie met 12 luidsprekers, massagezetels… en we kunnen zo nog wel even doorgaan. De Vignale-ervaring hoort de auto evenwel te overstijgen. Zo hoor je bij de dealer op meer égards te kunnen rekenen, zal de aflevering van je auto wat feestelijker verlopen en heb je bijvoorbeeld de klok rond recht op de gratis helpdesk.

Alleen de topmotoren

Dat je zo’n Vignale Mondeo niet zou kunnen voorzien van de kleinste motor, had je wellicht al zien aankomen. Van Ford mag je hem bestellen met een 240pk sterke 2-liter turbo, of een 180 of 210pk sterke diesel met dezelfde inhoud. Voor alternatievelingen is er tenslotte nog een Hybrid die 187pk opwekt, maar die niet als break te koop is.

En de prijs?

De duurste Mondeo uit het reguliere gamma kost zonder extraatjes € 34.700. Dat is de 2.0 TDCI met 180pk. De Vignale is er daarnaast al vanaf € 37.600, zij het niet met diezelfde motor. Een meerprijs die al bij al nogal meevalt. Op papier tenminste. De feitelijke transactieprijs zal verder uiteen liggen. Op premium-producten wordt nu eenmaal niet zo veel korting gegeven…