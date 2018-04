Land Rover Defender wordt Champagnebar

Door: BV

Bij Land Rover kan je gaan aankloppen bij Special Vehicle Operations als je wat wil dat niet zomaar in de catalogus staat. Dat gebeurt niet zelden voor de meest luxueuze Range Rover, maar ook de utilitaire Defender wordt er verbouwd. Dit exemplaar is speciaal voor Champagnehuis Pol Roger omgeturnd tot promovoertuig, om ingezet te worden als bar op internationale evenementen.

Plankenvloer en speciale aankleding

SVO (Special Vehicle Operations) zorgde voor een specifieke stoffen afdekkap en luifel en een specifieke kleur. Aan de buitenzijde kan je nochtans niet spreken van excessen - het blijft allemaal sober. Aan de binnenkant is de vloer bekleed met teak, komt de blauwe lakkleur terug in de middentunnel en zijn de zetels met een speciale stof overtrokken. Daarop is een landkaart te zien, en het dorpje Epernay, waar het Champagnehuis dat dit order plaatste gevestigd is, neemt er een prominente plaats in.

Ook inspiratie?

Speciale Defenders worden al meer dan 60 jaar door Land Rover gebouwd. Wie nu nog inspiratie krijgt, zal op zoek moeten naar een occasie. Eind dit jaar stop de productie van het model en ze zijn helemaal uitverkocht.