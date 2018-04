540C is de meest betaalbare McLaren ooit

Door: BV

In Shanghai ging zopas het doek van de McLaren 540C. Dat is de tweede telg in het Sport Series-gamma van het bedrijf. En dat zijn dan weer de nieuwe instappers, al moet je dat natuurlijk met een korreltje zout nemen in dit segment.

McLaren 540C

In elk geval komt deze 540C onder de 570S die we eerder al te zien kregen, maar ook ditmaal weer met andere accenten, vooral wat het aerodynamische pakket betreft. Z’n koolstofvezel monocoque en aluminium koetswerkpanelen zorgen ervoor dat hij slechts 1.311kg op de weegschaal zet. Dat is toch gauw 150kg minder dan z’n voornaamste rivalen.

Hoe snel is de nieuwe McLaren?

Eigenlijk maakt McLaren maar één motor, maar dan wel in een hoop verschillende versies. In dit geval is de 3,8l V8 twin-turbo goed voor 540pk en 540Nm en gaat die gekoppeld aan een zevenbak. Goed voor een sprintje naar 100km/u van 3,5 seconden, een 0-200km/u in 10,5 seconden en een topsnelheid van 320km/u. Dit is geen hybride zoals de gammatoppers, dus de CO2-uitstoot van 258g/km is niet de laagste ooit.

En de prijs?

McLaren communiceert een prijs van 126.000 Britse Ponden. Aan de huidige wisselkoers is dat net geen 174.500 euro. En daarmee is het alvast de meest betaalbare McLaren ooit. Begin volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd.