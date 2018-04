Opel Karl heeft prijs

Door: BV

Met de Karl wil Opel een kleintje in z’n gamma parkeren voor mensen die praktisch nut en een budgetvriendelijke auto appreciëren. Hij biedt ruimte aan vijf inzittenden, tot 1.013l bagage en biedt de keuze uit drie uitrustingsniveaus, 10 kleuren en één motor. Dat is een 1.0l driecilinder die 75pk opwekt. Z’n verbruik moet ook wat mensen over de streep trekken: met een (optioneel) ecoflex-pakket kan het zakken tot 4,3L/100km of 99g/km.

Wat kost de Opel Karl?

Heel wat van die ambities staan of vallen bij de prijs en daarom heeft Opel ervoor gekozen om tenminste voor de instapper onder de psychologische prijs van € 10.000 te blijven. Geef dat aan je Opel-verdeler en je krijgt er een briefje van vijftig op terug. Het instapmodel in het Opel-gamma is meteen ook te bestellen.