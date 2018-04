Kahn doet de Land Rover Defender wat aan

Door: BV

Kahn had al een Land Rover Defender waarvan het motorcompartiment met 40cm was verlengd. Dat diende om een 6,2l V8 uit een Corvette in te huisvesten. En die diende dan weer om zes wielen aan te drijven. Maar de Flying Huntsman 105 Pick Up die het bedrijf dit weekend voorstelt op een autobeurs in Engeland, heeft de standaard 2,2l diesel onder de kap. Dat betekent dat de verlenging slechts een ‘esthetisch’ doel dient. En over het succes daarvan kan je toch discussiëren…

Wel een automaat

Kahn zorgt voor een opgewaardeerde ophanging, krachtiger remmen, een mat zwarte koetswerkkleur, w18” retrowielen en het monteert ook een zestrapsautomaat. Aan de binnenzijde zijn er onder meer kuipzetels. Maar voor net geen € 82.000 had het bedrijf die 40cm ook nuttig kunnen gebruiken, denken we dan. Zou het reservewiel nu niet onder de motorkap passen?