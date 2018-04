Rolls-Royce Phantom Limelight Collection

Door: BV

Eigenlijk kunnen we ons niet voorstellen waarom je een Rolls-Royce van een speciale reeks zou bestellen. Dat betekent immers dat er nog andere identieke exemplaren rondrijden. En dat terwijl je zo’n Phantom net zo makkelijk kan personaliseren om een geheel uniek exemplaar te hebben. In het geval van deze nieuwe Phantom Limelight Collection scheelt dat toch alweer 24 exemplaren.

De ideale reisgezel

De Phantom Limelight Collection is opgevat als de ideale reisgezel. Verzonken voetsteunen, sfeerlicht, deurvakjes voor alles van een drankje tot je juwelen, parfums, horloges en manchetknopen in op te bergen… en dat allemaal in een rustgevende kleurstelling van navyblauw en lichtgrijs.