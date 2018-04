Audi TT met minder

Door: BV

Audi introduceert een nieuwe instapper voor de derde generatie TT. Bij de huidige generatie werd die rol opgenomen door een 230pk sterke tweeliter en nu wordt dat (net als bij vorige edities) een 1.8 TFSI. Die turbomotor stelt 180pk en 250Nm ter beschikking van de bestuurder. Hij komt naast de 2.0 TDI die 184pk opwekt.

Prestaties Audi TT 1.8 TFSI

Net als bij de andere motoren is ook hier keuze uit een handgeschakelde bak of een automaat met dubbele koppeling. De eerste is standaard en gaat in 6,9 tellen naar 100km/u. De automaat doet gek genoeg een tiende langer over de sprint. Die is normaliter immers een tikkeltje sneller. De topsnelheid van de coupés ligt op 214km/u en het verbruik zit tussen 5,8 en 6,1l/100km. De TT Roadster 1.8 TFSI is steevast een fractie minder goed, maar die heeft uiteraard een kleine handicap wat stroomlijn en gewicht betreft.