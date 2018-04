Corvette van 1 miljoen dollar legt mechaniek bloot

Door: ADD

Als je deze Corvette Sting Ray uit '65 start, blijven zijn wielen staan, komt de carrosserie ongeveer 60cm naar boven en openbaart de techniek van deze Amerikaan zich. Volgens zijn kilometerstand legde de blauwe Stingray slechts vier mijlen af. Daarna werd de Corvette een tentoonstellingsitem voor op salons en autoshows. En binnenkort zal hij voor ten minste één miljoen dollar (ca. € 930.000) onder de hamer gaan.

Het fascinerende innerlijk

De Stingray werkt perfect. Met een eenvoudige druk op knop scheiden elektromotoren de carrosserie van het chassis. De belangrijkste elementen onder de motorkap, zoals de motor, de versnellingsbak en de aandrijving zijn rood gelakt. De versnellingsbak is opengesneden zodat kijklustigen de koppeling kunnen zien. De cilinderkoppen zitten onder een transparant deksel. En ook de kleppendeksels zijn doorschijnend zodat geïnteresseerden de kleppen kunnen zien openen en sluiten.

Nieuwstaat



Het veilinghuis RMAuctions kon niet achterhalen waar het voertuig tot midden jaren '90 stond. Het dook in Zuid-Afrika op en wisselde van daar uit naar een eigenaar in de VS. Later kwam de Corvette in het bezit van een verzamelaar, Al Wiseman, die het voertuig volledig restaureerde. Zelfs de radio werkt. Wie eens iets anders met zijn spaargeld wil doen, moet op 2 mei in Texas zijn, waar deze unieke Corvette geveild wordt.