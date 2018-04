Discovery Sport interessanter met nieuwe diesel

Door: BV

We hadden het er al over bij de eerste test van de Freelander-opvolger, de Discovery Sport: er komen nieuwe motoren voor de trendy en functionele SUV. Centrales die Jaguar-Land-Rover van begin tot eind zelf ontwikkelde en die lichter en zuiniger zijn dan de 2,2l die ze vervangen. Niet dat daar wat mis mee is, maar door minder interne frictie, een verfijndere inspuittechniek en geavanceerdere turbomotoren hebben de nieuwelingen een technologische voorsprong. Logisch.

Discovery Sport diesel te bestellen

Vanaf volgende maand zijn de tweeliter diesels te bestellen in ons land. Je zal dan kunnen kiezen uit een 150pk en 380Nm sterke variant of een editie die 180pk en 430Nm opwekt. De krachtigste variant maakt in 8,9 seconden komaf met de sprint naar 100km/u terwijl de minder krachtige uitgave kan pronken met een verbruiksgemiddelde van 4,9l/100km (of 129g/km CO2). In dat laatste geval heb je wel een langere eindoverbrenging en specifieke 18-duimers met lagerolweerstandbanden. En worden alleen de voorwielen aangedreven. Maar je krijgt dan wel een blauw Discovery ‘Sport’-logo.