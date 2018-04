Volvo XC90 T8 is de schoonste SUV ter wereld

Door: BV

Volvo had al richtgegevens van de T8 Twin Engine van z’n nieuwe grote SUV XC90 vrijgegeven. Maar die gegevens waren nog niet officieel, omdat de homologatieprocedure nog doorlopen moest worden. En wat blijkt nu? De Volvo XC90 T8 is nog veel schoner dan eerst gedacht.

Gemiddeld verbruik van amper 2,1l/100km

De SUV is een mastodont, maar omdat z’n viercilinder turbomotor op benzine wordt bijgestaan door elektromotoren waarvan de batterij aan het stopcontact kunnen opgeladen worden, kan hij toch een bescheiden verbruikscijfer laten optekenen. De batterij is in staat om de auto 42km lang elektrisch aan te drijven en dat zorgt voor een spectaculair laag verbruikscijfers (gemengde cyclus volgens de homologatieprocedure). Amper 2,1l/100km, wat overeen komt met een CO2-uitstoot van amper 49g/km. Dat is 10g minder dan eerst gedacht.

Krachtpatser

De XC90 T8 is dan wel zuinig (op papier), maar hij is ook krachtig. De verschillende motoren zijn samen goed voor een systeemvermogen van 407pk en 640Nm trekkracht. Voldoende om de zevenzitter in 5,6 seconden naar 100km/u te stuwen.