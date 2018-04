GWA Studebaker Veinte Victorias lijkt retro, is het niet

Door: BV

Het in Miami gevestigde Gullwing America (GWA) bouwt een eerbetoon aan de Studebaker uit 1954. Het vindt dat nodig omdat die auto in de legendarische Carrera Panamericana inmiddels 20 overwinningen bij elkaar sprokkelde. Vandaar ook de naam ‘Veinte Victorias’.

Retrodesign met 620pk

De koets is gebaseerd op de Studebaker Champion Coupé uit 1954, maar de auto heeft niets met die Amerikaanse voorvader gemeen. Onder de kap zit een opgedreven 6,2l LS9 V8 die 620pk loslaat op de handgeschakelde zesbak en via de achterwielen naar tractie zoekt. Die ligt in een buizenchassis. GWA zal slechts 20 stuks bouwen. 19 gele exemplaren en één zwarte. Die kan dan als pace car dienen, klinkt het, al is onduidelijk of daar een concrete toepassing voor is. De groen-wit-rode driekleur op de flank heeft uiteraard niets te maken met Italie. Het is een verwijzing naar Mexico - het land dat de Carrera Panamericana doorkruist.