Chevrolet Camaro wordt kleiner, scherper

Door: BV

Halverwege deze maand stelt Chevrolet de nieuwe generatie van de Camaro voor. De zesde al sinds het model in 1966 werd voorgesteld. Hij wordt een beetje compacter en lichter dan de vijfde editie. Als alles volgens plan verloopt zal deze nieuwe editie ondanks een terugtrekking van het merk Chevrolet toch in Europa te koop zijn, naast de Corvette. Je zal alleen behoorlijk moeten zoeken naar een dealer. In ons land kan je die op één hand tellen.

Scherper gelijnd

De ontwerpers bij GM profiteren van de meer bescheiden afmetingen van het nieuwe model, om hem er atletischer uit te laten zien. Dat moeten deze eerste plaagbeelden bewijzen. Daarop zien we onder meer de structuur van de achterzijde en de motorkap. Die laatste is overigens geperst uit aluminium, kwestie van enkele kostbare kilo’s uit te sparen.