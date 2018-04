Mercedes brengt G-Klasse weer bij de tijd

Door: BV

Mercedes heeft de G-Klasse, die in 1979 voor het eerst verscheen, voor modeljaar 2016 nog maar eens onder handen genomen. Daarbij gaat het om een hoop stilistische aanpassingen aan binnen- en buitenzijde zoals andere wielen, nieuwe kleurtjes, meer bekledingsmogelijkheden, sfeerverlichting en een opgewaardeerd infotainmentsysteem, maar er is meer aan de hand. En dan hebben we het niet over de nieuwe, agressiever ogende bumpers en wielbogen van de niet-AMG-modellen.

Nieuwe motoren voor Mercedes G

De G-Klasse krijgt een aangepast onderstel. Daarbij horen nieuwe schokdempers, terwijl de Duitsers extra hard hebben gewerkt aan de afstelling van de stabiliteitscontrole.

Daarnaast worden de motoren opgewaardeerd. De belangrijkste wijziging is er voor de G500 AMG. Dat is voortaan een 4-liter V8 met twee turbo’s. Goed voor 422pk en 610Nm en in staat om de toch niet bepaald lichtvoetige 4x4 naar 100km/u te stuwen in 5,9 seconden. Dat is zo goed dat Mercedes het nodig vond om de AMG’s bij te werken. De G 63 AMG heeft nu 571pk en 760Nm en doet over dezelfde oefening 5,4 tellen. En de G 65 AMG is zo maar eventjes 630pk en 1.000Nm sterk, maar kan er toch niet meer dan een tiende afpitsen. Maar zelfs de diesel - de G 350d - (met een drieliter V6 aan boord) presteert niet beschamend. Aan 245pk en 600Nm heeft die genoeg om de sprint in 8,9 tellen neer te zetten.