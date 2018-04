1 mei is gevaarlijkste dag in het verkeer

Door: ADD

Met statistieken kan je alles uitpluizen, dus ook welke dag je je het beste niet in het verkeer waagt. Zo hebben onderzoekers van de Duitse Universiteit van Witten/Herdecke ontdekt dat 1 mei de dag is, waarop statistisch gezien het grootste aantal verkeersslachtoffers (ernstig gewonden) in het ziekenhuis belanden.





Dolblije motards

De gevaarlijkste dag op de weg is dus geen winterdag met ijzel of beperkt zicht. Ook geen hoogzomer dagje dat voor oververhitte lijven en hoofden zorgt. Maar een gewone lentedag, een nationale feestdag zowaar. De experts verklaren het fenomeen met plausibele argumenten. Op 1 mei is het vaak mooi weer en dan komen niet alleen veel voetgangers buiten, maar ook motorrijders. Velen maken die dag na een lange winterstop hun eerste tourtje. Ook al moeten veel motorrijders opnieuw even wennen aan hun machine, toch zijn ze bijzonder euforisch en overschatten ze zichzelf. Een gevaarlijke mix, die tot een vier keer hoger risico leidt om betrokken te zijn bij een ernstig ongeluk. De kerstdagen worden dan weer beschouwd als de veiligste tijd in het verkeer.