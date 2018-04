Vernieuwde Mercedes A-Klasse staat in z'n blootje

Door: BV

Mercedes voelt blijkbaar niet de behoefde om z’n vernieuwde A-Klasse tot na de zomer (wanneer hij officieel wordt voorgesteld) onder doek te houden. En er lijkt op visueel vlak ook niet zo veel nieuws te vertellen, nu we het eerste beeld (van Mercedes-Fans.de) gezien hebben. Wat strakkere koplampen, nieuwe LED-dagrijlichten en - in dit geval - een grille met enkele spijl die doet vermoeden dat het om de wat sportievere uitvoering gaat. Minder bedeelde versies hebben er immers twee.

Onderhuids meer nieuws?

Het grootste nieuws zal onderhuids te vinden zijn, waar een strijd om elke gram CO2 gevoerd wordt. En we verwachten ook een uitbreiding van het aantal hulp- en veiligheidssystemen. Die komen wellicht overgewaaid uit Mercedessen die hoger op de ladder staan. In de meeste gevallen heeft dat overigens niet zo veel om het lijf. Een paar extra sensoren en een nieuw programma in de computer laden… klaar.