Peugeot 208 doet Brussel - Granada op één tank

Door: BV

Met één tank van Brussel naar Granada? Als je het aan Peugeot vraagt dan moet dat kunnen. In theorie tenminste. Met de Peugeot 208 BlueHDi 100 - aangedreven door een 1.6l diesel met 100pk - heeft dat merk immers zopas een nieuw zuinigheidsrecord gevestigd. Met 43 liter diesel legde de kleine Peugeot maar liefst 2.152km af. Dat is een verbruik van amper 2l/100km. Maar lees ook even de kleine lettertjes…

De zuinigste conventionele diesel

De 208 BlueHDi wordt met z’n facelift al de zuinigste conventionele diesel ter wereld. Die verbruikt gemiddeld immers slechts 3,0l/100km en stoot amper 79g/km aan CO2 de atmosfeer in. Die cijfers zijn het resultaat van de Europese homologatiecyclus en het is algemeen bekend dat de feitelijke verbruikscijfers daar gevoelig van kunnen afwijken. De 2l/100km is een vastgesteld verbruik, maar dat betekent niet dat het veel realistischer is. Peugeot realiseerde dat immers op een ovalen omloop zonder niveauverschillen, lichten, files of zelfs nog maar kruispunten. En het werd door professionele bestuurders in etappes van 3 à 4 uur afgelegd aan een beperkte constante snelheid. En met een heel team ingenieurs dat op zoek is naar de grootste efficëntie. Het zal dus nog wel even duren voor je met een conventionele auto zelf gelijkaardige cijfers kan neerzetten.