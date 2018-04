Freightliner zonder chauffeur gaat de baan op

Door: BV

De Amerikaanse dochteronderneming van Daimler (Mercedes) Freightliner heeft in de VS een autonoom rijdende vrachtwagen voorgesteld. Het gaat om een proefproject met twee prototypes die - en dat is voor het eerst - in de Amerikaanse staten Nevada en California effectief de straat op gaan. Die twee staten zijn wereldwijd onder de grootste voorstanders van voertuigen die zonder bestuurder kunnen functioneren.

Serieproductie tegen 2025

Afgelopen jaar stelde Mercedes op de Duitse A14 al een vrachtwagen voor die het zonder bestuurder kon stellen. Serieproductie, zo werd toen verkondigd, was voorzien voor 2025. Ditmaal gaat het bedrijf een stap verder en zullen de twee trucks regelmatig ingezet worden, onder meer op de Highway 15 die bovenstaande staten met elkaar verbindt. Stereocamera’s, sensoren en een radar moeten ervoor zorgen dat de vrachtwagen zich voorbeeldig en probleemloos gedraagt. Helemaal alleen wordt het gevaarte nog niet losgelaten. De prototypes krijgen nog wel een toezichter aan boord. Die kan ingrijpen, maar het is uiteraard de hoop van de constructeur, dat dat onnodig blijkt.