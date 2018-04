Mercedes V-Klasse Marco Polo is de ideale reisgezel

Door: BV

Voor wie er graag op uit trekt, is de overnachting toch altijd een beetje een pijnpunt. Een hotel kan de bank kraken, een tentje gaat voor velen te ver in de andere richting en een caravan of mobilhome is te omslachtig. De Mercedes V-Klasse Marco Polo moet de ideale mix bieden. Het is een recreatie-van. Compact en dagelijks bruikbaar, maar ook luxueus als het moet. En je kan er met vier personen de nacht in doorbrengen.

Van (bijna) alle gemakken voorzien

De Marco Polo is van alle gemakken voorzien. Van een keuken met gasbranders, een spoelbak en een koelkast tot een kledingkast, om te draaien voorstoelen en zowel een tank voor schoon water als voor afvalwater. Daarbij is in de gehele 'camper' rekening gehouden met een zo goed mogelijk gebruik van de beperkte ruimte. Veel zaken zijn weg te klappen, af te dekken, om te draaien of - zoals in het geval van de slaapplaatsen boven - open te klappen. Want als je het dak omhoog klapt dan ontstaat er zomaar een tweepersoonsbed van 2,03 bij 1,13 meter. Het enige wat je in zo’n Marco Polo niet vindt, is sanitair. Voor een douche of toilet moet je alternatieven zoeken.

Voor dagelijks gebruik

Natuurlijk is de Marco Polo aan de basis gewoon een Mercedes V-Klasse. Aan de verschillende extra klepjes en openingen in het koetswerk (voor waterreservoirs of stroom) merk je wel dat er wat meer aan de hand is, maar al al blijft het discreet. En daarom zou je de vierwieler ook zonder al te veel in de kijker te rijden kunnen gebruiken voor dagelijks gebruik. Daar geraakt een mobilhome niet mee weg.

Alternatieven voor de Mercedes V-Klasse Marco Polo?

Wel, die hangen niet in trossen aan de bomen. Grote monovolumes met een premium aankleding werden de jongste jaren alleen maar schaarser en als je niet zelf voor de ombouw wil zorgen is er slechts één erg voor de hand liggende concurrent. Dat is de Volkswagen Multivan (in de California-uitvoering). VW stelde onlangs de nieuwste generatie van dat model voor.