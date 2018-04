Laatste facelift voor populairste Seat

Door: BV

Eigenlijk is de zon al aan het zakken over de carrière van de huidige Ibiza. Ergens in de loop van 2016 verwachten we de vijfde generatie voor het model. Maar de best verkopende Seat in tijden wordt tot het zover is fris gehouden met deze bescheiden facelift die werd voorgesteld op het Autosalon van Barcelona.

Details, details

Gezien de aanhoudend sterke verkoopsaantallen van de op één na kleinste Seat (er is de nog Seat Mii) kan je begrijpen dat het koetswerk ongemoeid wordt gelaten. Er worden hooguit enkele details onder handen genomen. Zachtere materialen binnenin, een opgewaardeerd instrumentarium, ander stuurwiel, andere velgen en nieuwe designs voor de wielen. En natuurlijk wat modernere lakkleuren en - omdat geen enkele facelift compleet is zonder - aangepaste koplampen.

Meer indivualisering

Klanten kunnen de Ibiza voortaan meer aan hun smaak aanpassen. Daarvoor worden Color Packs in het leven geroepen. Die introduceren een spatje kleur in de grille, de velgen en de verluchtingsmonden aan de binnenzijde. Verder wordt de software van de veiligheidssystemen opgewaardeerd met het multi-collision-braking system en vermoeidheidsherkenning.

Motoren

Een driecilinder éénliter met 75pk is de instapper. Zonder turbo is dat. Versies die wel drukvoeding hebben bestaan ook. Die zijn dan 95 of 110pk sterk. En er is natuurlijk ook een 1.4 TFSI met 150pk. Dieselen kan dan weer met een 75, 90, 105 en 110pk, afhankelijk van je voorkeur.