Verplicht nummer: VW Golf GTI voor Wörthersee

Door: BV

Het GTI-treffen in het Oostenrijkse Wörthersee nadert met rasse schreden. Daar hebben we al een 600pk sterke Audi TT en niet één maar ttwee Skoda’s voor achter de kiezen gekregen. Maar geen GTI-treffen is compleet zonder dé GTI der GTI’s: de Golf. VW heeft z’n professionals een Clubsport-versie laten uitwerken en heeft daarnaast ook nog 13 stageairs een uniek exemplaar laten aankleden. Dit is de teaser…

Golf GTI Performance Edition

Het gaat om een Golf GTI Performance Edition, wat betekent dat het de versie met 230pk is die temidden van de enthousiaste leerlingen werd gegooid. Die hebben een mild herziene koetswerkkit en vooral een bijzonder striping bedacht voor het model met automaat en dubbele koppeling. We herhalen nog even de prestaties van de snelle golf. Een top van 250km/u (met begrenzer) en een sprinttijd naar 100km/u van 6,4 tellen.