VW T1 met 530pk geeft nieuwe betekenis aan sneltransport

Door: BV

Het is inmiddels 68 jaar geleden dat de Nederlandse VW-importeur Ben Pon z’n visie van een simpele maar erg bruikbare Volkswagen-bestelwagen realiteit zag worden. De T1 was gebaseerd op de Kever. Hij was ruim en handig maar alles behalve krachtig. Dat is deze T1 echter wél.

Porsche-busje met 530pk

De T1 in kwestie was een roestige bus uit 1962 toen de Zwitserde koetswerkbouwer Fred Bernhard hem in handen kreeg. Hij besloot de Transporter helemaal opnieuw op te bouwen en eens te kijken hoever hij het model kon drijven. En dat bleek behoorlijk ver te zijn.

Tegenwoordig zit in het busje een boxermotor uit een Porsche 993, een zesbak uit de 911 GT3 en ook een Porsche stuurinrichting. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden zijn de koetswerkpanelen vervaardigd uit carbon. Tel alles op en je hebt 1.500kg en 530pk en 757Nm. De prestaties worden niet gespecificeerd, maar met amper 2,8kg per pk weet je dat ze indrukwekkend zijn.