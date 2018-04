Porsche 911 GT3 R op weg naar circuit in je buurt

Door: BV

Porsche heeft de competitieversie van de 911 GT3 RS voorgesteld. Die geeft niet alleen de laatste letter uit de naam op, maar ook elke vorm van geluidsisolatie of aankleding. Maar voor z’n prijskaartje van € 429.000 biedt hij wel heel wat technologie die op het circuit voor scherpe tijden moet zorgen.

Met 500pk

De 4-liter boxermotor met 500pk is grotendeels identiek aan die uit de straatlegale versie. Maar hij wordt hier wel gekoppeld aan een sequentiële zesbak. En dat is lang niet het enige. Er zijn grotere remmen, een achtervleugel die niet zou misstaan op een klein vliegtuig en er zijn lichtgewicht ramen in polycarbonaat. En er zijn nog een reeks aanpassingen ten opzichte van z’n voorganger. Een ruim 8cm grotere wielbasis die de balans moet verbeteren bijvoorbeeld. Of het feit dat de zijradiatoren nu vervangen zijn door één grote centrale radiator. Dat levert een betere gewichtsverdeling en balans op.