Deze speedboot stuurt als een auto

Door: BV

Een auto en een boot hebben allebei een stuur. En daar houdt het wel bij op. Gas geven doe je in een boot immers met een hendel. De fabrikant van deze kleine Wavekat P70, die eigenlijk een catamaran met een jetski kruist, denkt echter dat de lay-out van een auto beter is.

Speedboot met gaspedaal

De meeste mensen zitten vaker achter het stuur van een auto dan achter het roer van een bootje. En die zijn nogal eens geneigd om met de rechtervoet de snelheid te dicteren. De Wavekat P70 wil ze op hun wenken bedienen, want die heeft een gaspedaal. Een rem heb je echter nog altijd niet, want de weerstand is voldoende om behoorlijk snel tot stilstand te komen. Hoe de fabrikant verhindert dat je bij het kaatsen over de golven in schokken gas geeft, is ons onbekend. Voor dik $ 20.000 kan je hem kopen.