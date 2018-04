Renault Kwid kost slechts € 4.500

Door: BV

In 2014 toonde Renault een eigenzinnige mini-SUV met de naam Kwid. Een concept car die nu z’n naam doorgeeft aan een seriemodel. Een amper 3,68m lange en 1,58m brede auto die leverbaar is met geïntegreerde navigatie en multimedia, een digitaal dashboard heeft, ruimte biedt aan vijf inzittenden en bagage, en die slechts tussen € 4.500 en 6.000 kost. In India, welteverstaan.

Ook als Dacia

De Kwid is gebouwd op het CMF-A-platform van de Renault-Nissan alliantie en wordt aangedreven door een 0,8l benzinemotor die wordt gekoppeld aan een vijfbak. In India gaat hij als Renault in de verkoop, maar het model past naadloos in de visuele entiteit van budgetmerk Dacia. In andere landen zal hij dan ook dat label dragen. Europa krijgt hem tot nader order niet. Zeg echter nooit nooit. Over een stadsauto van dat merk wordt al langer gespeculeerd.