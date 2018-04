Volvo V40 Carbon heeft... carbon

Door: BV

Volvo heeft samen met huistuner Polestar een speciale Carbon Edition ontwikkeld. De voornaamste eigenschap van die uitgave, die op 343 stuks gelimiteerd wordt, laat zich uiteraard raden.

Waar zit dat carbon?

Het belangrijkste onderdeel is het dak. Dat is grotendeels in lichtgewicht carbon uitgevoerd. Het effect daarvan hoort voelbaar te zijn want hoe hoger je gewicht uitspaart hoe beter voor het weggedrag. Daarnaast zijn er ook nog specifieke dorpellijsten en buitenspiegelhuizen in het kostbare materiaal.

Extra uitrusting

Ook de andere uitrusting is bijgespijkerd. Zo staat deze Volvo V40 R-Design op specifieke 19-duimers, heeft hij andere sierlijsten en rode gordels.

Meer vermogen

Tot slot zorgt Polestar ook nog eens voor een vermogensupgrade van de twee beschikbare motoren. De T5 benzinemotor levert nu 253pk en 400Nm (+25pk en 50Nm) en de D4 diesel is nu goed voor 200pk en 440Nm (+16pk en 40Nm).

Klein addertje: levering aan ons land is nog niet zeker. Frankrijk, Finland, Japan, Zweden en Nederland krijgen ‘m wel.