Zagato tekent unieke Maserati Mostro voor Villa d'Este

Door: BV

De Italiaanse koetswerkbouwer Zagato stelt op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este de Maserati Mostro voor. Die moet de honderdste verjaardag van het merk met de drietand extra in de verf zetten. Zagato specialiseert zich in unieke creaties. In recente tijden serveerde het bedrijf ons bijvoorbeeld de Alfa Romeo TZ3 en de Perana Z-One.

Eerbetoon aan Maserati 450 S Coupe Zagato uit 1957

Zagato tapte de inspiratie voor het model uit de autogeschiedenis. Uit 1957 om precies te zijn. Toen creëerde het bedrijf op verzoek van Sir Stirling Moss een speciale coupé voor deelname aan de 24u van Le Mans. Een foto van het origineel hebben we op onze Facebook-pagina geplaatst.

Retro-vormgeving

De vormgeving is bijgevolg erg retro, met z’n lange motorkap en sterk afgeronde cabine. Maar er zijn ook een hoop moderne elementen. Een carbon monocell bovenop een stalen buizenstructuur bijvoorbeeld. Of de schaardeuren. Voor de aandrijving zorgt een V8 die gekoppeld is aan een halfautomatische zesbak. Maar voor details daarover is het nog te vroeg.

Te laat!

Zagato wil 5 exemplaren van de Maserati Mostro bouwen. Je bank hoef je niet meer te bellen - ze zijn allemaal al verkocht.