General Motors jaar langer onder overheidstoezicht

General Motors zit in Amerika op de strafbank. Dat heeft alles te maken met de onwil om miljoenen auto’s met een gekend defect terug te roepen, wat leidde tot meer dan 80 doden. Het bedrijf kreeg er een recordboete voor, maar het werd ook onder rechtstreeks toezicht geplaatst van de National Highway Transportation Safety Agency (NHTSA). Een agentschap dat het de jongste tijd erg druk heeft, onder meer met dodelijke airbags, waarvan de fabrikant ook al op de hoogte bleek van het bestaan, maar dat negeerde.

Langer onder toezicht

Het NHTSA besliste in eerste instantie om voor 1 jaar GM nauwlettend in de gaten te houden, maar het hield zich het recht voor om dat ook nog te verlengen. En dat is exact wat de Amerikaanse overheid nu heeft gedaan. GM krijgt nog tot mei 2016 maandelijks inspecteurs op bezoek. Dan wordt de maatregel nogmaals geëvalueerd.